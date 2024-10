Am Montagmorgen war ein 23-jähriger Kroate in einem LKW auf der A9 (Pyhrnautobahn) in Fahrtrichtung Linz unterwegs, als er gegen sechs Uhr vermutlich aufgrund eines „Sekundenschlafs“ rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug kippte um und blieb seitlich liegen. Der Lenker wurde leicht verletzt.