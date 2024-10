Leutschach an der Weinstraße war am Montag kein guter Ort für Autofahrer. Nachdem in den frühen Morgenstunden ein alkoholisierter Kärntner eine Kollision verursacht hatte, folgte am Nachmittag ein weiterer Unfall.

Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz kam auf einer Gemeindestraße in Eichberg-Trautenburg links von der Straße ab. Warum, ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Pkw der Frau überschlug sich und blieb etwa zehn Meter abwärts in einem Waldstück liegen. Ein Anrainer hörte den Lärm und verständigte den Notruf.

Die Lenkerin wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.