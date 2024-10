Zu einem Verkehrsunfall kam es Montagfrüh in Leutschach an der Weinstraße. Gegen 3.40 Uhr war ein 41-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) gerade mit seinem Pkw auf der B69 von Gamlitz kommend in Richtung Leutschach unterwegs. Sein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines Slowenen (40).

Durch die Kollision zogen sich beide Autolenker leichte Verletzungen zu. Polizei, Rotes Kreuz, Notarzt und die Feuerwehr Leutschach rückten zum Einsatz aus. Zur weiteren Unterstützung wurden zudem die Kollegen der FF Maltschach gerufen.

Beide Lenker ins Spital gebracht

First Responder Jannis Trunk leistete Erste Hilfe für beide Fahrer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr sicherte unter Einsatzleiter Gregor Waltl die Unfallstelle ab und befreite einen der beiden Lenker durch eine Türöffnung aus dem Auto. Nach der Erstversorgung brachten die Sanitäter die beiden Verletzten ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna.

Stark alkoholisiert

Laut Informationen der Polizei gab der Kärntner an, kurz auf sein Mobiltelefon geschaut zu haben und dadurch abgelenkt worden zu sein. So geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der Alkotest bei dem 41-Jährigen ergab zudem eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein ist vorerst einmal weg, zusätzlich wird der Kärntner angezeigt.

Die beiden Fahrzeuge wurden angeschleppt © Feuerwehr Leutschach An Der Weinstraße

Die Unfallwracks wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Während der Einsatzarbeiten musste der Unfallbereich zwischen 3.40 Uhr und 5.40 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.