Das Wetter zum Auftakt des Klanglichts 2024 hätte für das diesjährige Festival-Motto „Träume“ nicht passender sein können. Ein fast lauer, leicht nebeliger Herbstabend lud am Donnerstag zum Erkunden der insgesamt 24 Installationen an 17 Standorten in der Grazer Innenstadt ein, von denen 13 nicht einmal eine Eintrittskarte benötigten. Das heurige, für ein abendliches Licht- und Klangkunstfestival recht naheliegende Motto fiel Klanglicht-Kuratorin Birgit Lill-Schnabl ein, als sie vor einigen Jahren auf der Art Basel die sich mit der ersten Traumphase beim Einschlafen beschäftigende, titellose „Fragen Projektion“ entdeckte und beschloss, die inzwischen in einer Privatsammlung befindliche Installation zum Klanglicht nach Graz zu holen.