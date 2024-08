Unzählige Gäste lockte das Schauspiel von „Berge in Flammen“ am Samstagabend nach Altaussee. Mit bengalischen Feuern wurden die heimischen Berge Loser und Trisselwand in mystisches Rot zu tauchen. Auch der Gebirgsgrat wurde durch den waghalsigen Einsatz der Bergrettungen beleuchtet.