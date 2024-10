Eine stehende Fahrzeugkolonne in Kombination mit einem offenbar überraschend auftauchenden E-Scooter-Fahrer führte Montagnachmittag in Graz-Wetzelsdorf zu einer folgenschweren Kollision. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein 30-jähriger Grazer gegen 14.30 Uhr auf seinem E-Scooter die Wetzelsdorfer Straße. Stadtauswärts stand zu diesem Zeitpunkt gerade die beschriebene Fahrzeugkolonne, also fuhr der Mann zwischen zwei Autos hindurch.

Auf der anderen Spur lenkte genau in diesem Moment ein 72-jähriger Mann seinen Pkw. Er reagierte laut Polizeimeldung sofort, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto rammte den E-Scooter-Fahrer, der stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von der Rettung ins UKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen.

Sowohl am E-Scooter als auch am Pkw entstand Sachschaden, der Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.