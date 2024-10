Eine Straßenbahn der Linie 26 ist am Freitag in der Früh in Wien-Donaustadt mit einem E-Scooter-Fahrer kollidiert. Laut einer Aussendung der Wiener Linien wollte der E-Scooter-Fahrer bei Rot eine Kreuzung überqueren und übersah dabei die herannahende Straßenbahn. Der Lenker der Bim konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenprall nicht verhindern.

Der E-Scooter-Fahrer kam durch den Aufprall zu Sturz und verletzte sich am Kopf. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht. Der Straßenbahnfahrer wurde vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut.