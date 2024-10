Man kann sich kleine Ziele stecken. Oder so wie Tatjana Nicht und Christian Schlager vor dem Neustart betonen: „Wir möchten Spitzenprodukte und Speisen höchster Qualität anbieten, ohne dabei die Preise zu sprengen.“ Nachsatz: „Genuss darf kein Privileg sein.“ Den Beweis wollen sie ab dem 1. November im neuen Restaurant „Meat.art“ antreten, welches im Shopping Nord in den bisherigen Räumen des Lokals „Heinz“ eröffnet. Dem Namen entsprechend will man auch der Kunst eine ständige Bühne bieten, nicht nur bei Workshops, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen – sondern auch bei den Speisen selbst: So soll etwa das sogenannte „Burger Atelier“ Kreationen auftischen, „die weit über das Alltägliche hinausgehen“.