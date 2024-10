Im März 2022 hat Dieter Ferschinger – bekannt als Friseur des Vertrauens von Stars wie Melissa Naschenweng und Daniela Katzenberger sowie aus den frühen Staffeln von „Germany‘s Next Topmodel“ – eine zweite Filiale im Untergeschoß von Kastner & Öhler eröffnet. Der Standort in der Neutorgasse war zu klein geworden, Ferschinger hatte die Gelegenheit, Flächen in seinem „Lieblingsgeschäft mitten in der Stadt“ zu beziehen, beim Schopf gepackt.

Nicht einmal drei Jahre später erfolgt nun der Rückzug. Ferschinger kündigte an, seinen kompletten Betrieb wieder in seinen Flagship Store in die Neutorgasse zu verlegen. Als Grund gibt er aber nicht die insgesamt wirtschaftlich haarigen Zeiten für die Wirtschaft an, auch mit Kastner & Öhler habe es nichts zu tun. „Das Gegenteil ist der Fall! Es gibt mehr als genug Kundschaft und Kastner & Öhler hat mich immer großzügig bei allem unterstützt“, so Ferschinger.

Dieter Ferschinger eröffnete im Frühjahr 2022 einen neuen Luxus-Hair-Salon bei Kastner & Öhler in der Sackstraße © Helen S View Photography

Es sei der permanente Personalmangel, der ihn persönlich unglaublich stresse und es „extrem schwierig“ mache, die Filiale weiterhin offenzuhalten. „Schließlich kann ich mich ja auch nicht zweiteilen“, so der Friseur. Gutes – oder überhaupt – Personal zu finden, sei schon gleich schwierig wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden. Durch die Schließung müsse auch niemand seinen Arbeitsplatz räumen, im Gegenteil: „Stattdessen sind wir sogar offen für weitere Neueinstellungen von Friseurinnen und Friseuren“.

Vieles im Umbruch bei Kastner & Öhler

Die Flächen im Untergeschoß von Kastner & Öhler, die durch den Umbau der Eurospar-Filiale entstanden, werden also wieder frei. Und auch abgesehen davon ist einiges im Umbruch beim großen Innenstadt-Kaufhaus. Wie berichtet, ist „Paradiso“ ins Obergeschoß von Gigasport gezogen und hat den Platz freigemacht für ein neues Asia-Konzept von Didi Chen (World of Asia, Mei Shi) – die Eröffnung war schon in den nächsten Wochen geplant, könnte sich aber noch verzögern. Weiterhin frei sind zudem die Flächen von „K & Ö Home“ in der Murgasse – der ist ja ins Obergeschoß des Haupthauses gezogen, wo die Spielwarenabteilung Platz machen musste. Zudem wurden österreichweit einige Filialen von Gigasport geschlossen, jene in Graz ist aber nicht betroffen.