„Schlange stehen finde ich selbst schlimm, ich hasse das“, sagt Klaus Magele. Ein Grund von mehreren für den Geschäftsführer der Morawa-Gruppe, dass nun in den zwei Flagshipstores Selbstbedienungskassen aufgestellt wurden. Neben der Wollzeile in Wien gehört der „Moser“ in Graz dazu. Wie schon aus Supermärkten – und im Buchhandel auch schon von Thalia-Filialen – bekannt, scannt der Kunde selbstständig den Strichcode der gewünschten Ware und bezahlt, meist per Karte. Die Idee dahinter: Wer nur einen oder wenige Artikel kaufen will, soll sich dafür nicht in langen Schlangen vor der gewohnten Kasse anstellen müssen.

Wie alle betont auch Magele, dass es dabei nicht vorrangig um das Einsparen von Personal gehe: „Aber auch bei uns gibt es Spitzen, die gar nicht so einfach vorhersehbar sind, die können wir mit Self-Checkout-Kassen gut abdecken und so unsere Servicequalität erhöhen.“ Seit zwei Wochen stehen die drei neuen, zusätzlichen Kassen nun beim Ausgang am Eisernen Tor in Graz bereit. Besonders von jüngeren und technikaffinen Kunden würden sie gezielt benutzt, das Feedback sei sehr gut – „auch, weil unser System sehr einfach zu bedienen ist, mit drei Klicks ist alles erledigt“, so Magele. Die besetzten Kassen sollen aber auf jeden Fall bleiben. Nicht nur für Menschen, die auf menschlichen Kassa-Kontakt bestehen, sondern auch aus technischen Gründen, so können die Selbstbedienungskassen etwa (noch) keine Zeitungen scannen, weil beim Code kein Preis hinterlegt ist.

Der neue „Express“-Bereich bei Interspar im Citypark © Klz / Ripix

Der Kunde ist König – immer öfter aber auch „Mitarbeiter“: Die „Self-Checkout-Kassen“ sind eindeutig auf dem Vormarsch, parallel zu Automatenshops und Bestellterminals in Fastfoodlokalen. Vereinzelt zu finden sind sie sogar schon seit 20 Jahren, Billa experimentierte schon 2004 in ausgewählten Filialen wie der Waltendorfer Straße in Graz mit Scannern für Kunden. Als erste Spar-Filiale wurde die 2006 eröffnete in der Hans-Sachs-Gasse mit den neuen Kassen ausgerüstet. Mittlerweile sind es sieben Standorte in Graz, an denen man die Kassen anbietet. „Diese machen nur an den Standorten Sinn, wo wir eine höhere Kundenfrequenz haben und Kundinnen und Kunden sich vielfach auch weniger Artikel, etwa für einen Snack zwischendurch, kaufen“, sagt Spar-Steiermark-Sprecher Richard Kaufmann.

Sogar seitens der Supermarktkette Hofer – wo man vor wenigen Jahren noch die Kassierinnen bewunderte, die mit flinken Händen tausende Preise auswendig eintippten – wurde gar angekündigt, bis zu 200 der 540 österreichischen Filialen derart nachzurüsten, und auch Billa setzt vor allem in städtischen Filialen beim Bezahlen immer mehr auf die Selbstständigkeit der Kunden, wie etwa beim frisch umgebauten Corso: „Wir versuchen, das bei allen Umbauten und Neueröffnungen umzusetzen“, sagt Vertriebsdirektor Peter Gschiel. Vor allem das jüngere Publikum nehme die Kassen gut an. Und auch „Scan & Go“-Lösungen (der Kunde scannt die Ware selbst am Handy und bezahlt per App) wie schon bei Ikea üblich werden immer mehr zum Thema, auch beim Rewe-Konzern (Billa, Penny & Co.), der dafür auf die Technologie der Grazer Firma „Shopreme“ setzt.

Der nächste Schritt: Selber Scannen am Handy © Achim Bachhausen

Setzen diese Selfservice-Systeme nicht auch Vertrauen in die Kundschaft voraus? „Das braucht es sowieso im Handel“, sagt Morawa-Chef Magele. Ganz so schlimm wird wie bei Amada Klachl wird es wohl nicht sein, die unlängst in der Kleinen Zeitung gestand: „In vielen Geschäften werden uns jetzt Selbstbedienungskassen aufgedrängt. Ich hab eine mitgenommen, war auch nicht recht.“