Es war bereits das zweite Mal: Nachdem im Oktober 2020 vorerst die Rettung gelungen war, musste die Hubert Auer Betriebsgesellschaft mbH & CO KG – der Gründer hat den Betrieb bereits 2003 verkauft – im Juni 2024 erneut Insolvenz anmelden: Die Teuerungen bei Rohstoffen und Personal, zugleich „fehlgeschlagene Investitionen“ und dann noch ausgelaufene Mietverträge von deckungsbeitragsstarken Filialen, die man nicht verlängern konnte, hatten für die zweite Pleite gesorgt. 47 Dienstnehmer und rund 60 Gläubiger waren betroffen, wie die Gläubigerschützer von AKV und KSV1870 meldeten, Passiva von 2,56 Millionen Euro stehen Aktiva von etwas mehr als 250.000 Euro gegenüber.

Jetzt soll die Fortführung des Unternehmens vorerst gesichert werden, wie AKV und KSV1870 melden. Die Gläubiger haben den Sanierungsplan angenommen. Angemeldet worden seien bislang 116 Forderungen mit einem Volumen von rund 1,84 Millionen Euro, welche vorerst mit ca. 1,41 Millionen Euro anerkannt wurden.

Sechs Filialen in Graz und GU geschlossen

Das Unternehmen wird aktuell mit 25 Dienstnehmern fortgeführt. Von zuletzt 16 bleiben zehn Filialen. Jene in der Unesco-Esplanade in Reininghaus hat erst gar nicht eröffnet, Mitte September wurden auch noch die Filialen in der Shopping City Seiersberg, in der Ankerstraße 2, in Peggau und in Hausmannstätten geschlossen. Der Sanierungsplan sah auch vor, dass die Teilbetriebe (Tagschicht Bäckerei, Konditorei, Expedit, Verwaltung, Kasse und Bezirksleitung) in der Zentrale Bäckergasse 12 in Seiersberg geschlossen und zur Zentrale in Gratkorn verlagert werden.

Konkurrent Sorger übernahm

Einige der schon länger geschlossenen Filialen – wie etwa die Zinzendorfgasse und der Lendplatz – wurden von Konkurrent Sorger übernommen und bereits neu aufgesperrt. Andere, wie am Hauptbahnhof und in der Leonhardstraße, stehen bereits seit vielen Monaten bis Jahren leer. In der fertig eingerichteten, aber nie eröffneten Filiale in Reininghaus war die Rede von einem Popup-Konzept, mit dem man den Leerstand zumindest vorübergehend wieder füllen will.