Am heutigen Sonntag geht mit dem Graz-Marathon der Kleinen Zeitung einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender über die Bühne. Damit die Läuferinnen und Läufer vorübergehend Vorrang haben, sind aber Straßensperren und Umleitungen notwendig – wir bitten betroffene Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Anrainer wurden über die einzelnen Schritte längst per Post informiert (siehe auch Grafik unten), in Bussen und Straßenbahnen hielt man ebenfalls Passagiere in den vergangenen Tagen auf dem Laufenden.

Zur Sicherheit aber wollen wir an dieser Stelle noch einmal an die Maßnahmen der Graz-Linien erinnern:

Gratisfahrt: Die „Startnummer“ aller Marathon-Teilnehmer ist zugleich eine Fahrkarte, die am 13. Oktober für alle Straßenbahn- und Stadtbuslinien in der Tarifzone 101 gilt – zwei Stunden vor dem Start und zwei Stunden nach dem Ende des Marathonlaufes. Nicht gültig ist dieser Bonus in Zügen, RegioBussen und bei der Nightline.

Ersatzverkehr: Am heutigen Sonntag wird zwischen 7 und 17 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen für gesperrte Bereiche entlang der Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 6 und 7 eingerichtet. Die Bimgarnituren verkehren in dieser Zeit wie folgt:



Linie 1: Mariatrost – Jakominiplatz – Steyrergasse

Linie 7: LKH Med Uni – Jakominiplatz – Steyrergasse

Linie 1/7: Wetzelsdorf – Asperngasse – Eggenberg/UKH

Linie 4/6: Reininghaus – Daungasse – Smart City

Linie 6: St. Peter – Jakominiplatz – Steyrergasse

Linie 23: Krenngasse – Jakominiplatz – Steyrergasse

Umleitungen: Auch Stadtbusse werden von 7 bis 17 Uhr teilweise auf neue Wege geschickt oder verkürzt geführt. Das trifft die Linien 30, 31E, 32, 34, 39, 40, 58, 62, 63, 66 und 67E. Details erfährt man auch telefonisch bei den Graz-Linien unter 0316/887-4224.

Regionalbusse: Bei längeren Fahrten von und nach Graz kommen ebenfalls vorübergehende Änderungen zum Tragen. Laut Verkehrsverbund ist am Sonntag für die Buslinien 200, 201, 250, 300 und 470 die Haltestelle Graz St. Leonhard/Klinikum Mitte zugleich Start und Ziel – „die Haltestellen von Tegetthoffplatz über Rosarium/Opernring bis Hauptbahnhof können nicht bedient werden“, heißt es. Und: „Die Linien 620, 671, 681, 691, 720, 760 und 761 können nicht bis zur Endhaltestelle ÖGK fahren, sondern enden auf dem Griesplatz.“