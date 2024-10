Die denkmalgeschützte Tennenmälzerei wird als letztes verbliebenes Gebäude des alten Reininghaus ja für eine Zwischennutzung als Kulturort umgebaut. Schwere Sturmschäden sorgten aber dafür, dass die Bauarbeiten unterbrochen werden mussten. Der Starkwind Mitte September verursachte vor allem am Dach erhebliche Sturmschäden, vor allem am Dach der Tennenmälzerei. Erste Notsicherungen an der Dachhaut und am Gerüst führte man sofort durch, verletzt wurde glücklicherweise niemand – das Gelände ist wegen der laufenden Bauarbeiten an der Tennenmälzerei und den Nachbargrundstücken ja abgesperrt. Aus Sicherheitsgründen mussten allerdings die Arbeiten unterbrochen werden.

Die Schäden sorgen nun auch für eine Planänderung: „Aufgrund des Alters des Daches und des Ausmaßes der Schäden ist eine punktuelle Reparatur nicht sinnvoll“, erklärt der für die Liegenschaften zuständige Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) dazu: „Das Flicken der Dachhaut würde Wochen dauern und weiterhin Unsicherheiten mit sich bringen.“ Daher habe man beschlossen, die ohnehin geplante Dachsanierung vorzuziehen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 550.000 Euro und sollen im Gemeinderat nächste Woche beschlossen werden. Mit den Arbeiten zur bereits beschlossenen Zwischennutzung der Tennenmälzerei kann man inzwischen eingeschränkt weitermachen. Die Dachsanierung soll bis Januar 2025 abgeschlossen sein und erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

Der Start der Zwischennutzung verschiebt sich somit auf das Frühjahr 2025.