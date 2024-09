Jenes Plakat, das im Rahmen des Steirischen Herbstes entstanden ist und optisch eine auffällige Ähnlichkeit mit Plakaten der FPÖ zeigt, sorgt nicht nur in der Landeshauptstadt für Gesprächsstoff. Nicht zuletzt, weil die Grazer Polizei das Kunstwerk nur Stunden nach der Installation mit einer blauen Plastikplane abgedeckt hat. Grund sei, betont die Landespolizeidirektion, der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz. Denn die Aufschrift „Jedem das Unsere“ könnte an das Zitat „Jedem das Seine“ erinnern – dieser Schriftzug steht wiederum mit der NS-Zeit in Verbindung und war über dem Tor des KZ Buchenwald angebracht.