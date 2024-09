Schon wieder sorgt ein Plakat für Aufsehen. Diesmal in der Grazer Innenstadt, genauer gesagt in der Neutorgasse, quasi vor der Franziskanerkirche. Der riesige Anschlag ist im Rahmen des Steirischen Herbstes entstanden. „Jedem das Unsere“ steht darauf in großen Lettern – ähnlich dem Zitat „Jedem das Seine“, das mit der NS-Zeit in Verbindung steht und über dem Tor des KZ Buchenwald angebracht war. Im linken Eck wird die EPÖ, „Ehrlichste Partei Österreichs“, beworben. Der Spitzenkandidat trägt den Namen Dr. Paul Steinapfel, die überwiegend verwendete Farbe ist Blau. Ähnlichkeiten, insbesondere beim Parteinamen und den ausgewählten Farben, mit der FPÖ sind schwierig von der Hand zu weisen.