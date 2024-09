Aufregung, Abdeckung, Freilegung. Die Aktion von Yoshinori Niwa, ein KI-generiertes Wahlplakat der erfundenen EPÖ (Ehrlichste Partei Österreichs) im Grazer Zentrum aufzustellen, um den politischen Rechtspopulismus zum Thema zu machen, sorgt auch nach drei Tagen immer noch für Diskussionen. Nach einer Anzeige – die übrigens nicht von der FPÖ stammte – hatten Polizeibeamte am Dienstagabend das Plakat ja kurzerhand abgedeckt, es bestehe Verdacht auf Wiederbetätigung. Die Staatsanwaltschaft hat das am Mittwochabend aber wieder revidiert, das Plakat ist also wieder zu sehen.