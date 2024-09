„Ich würde es am liebsten von allen Dächern Graz schreien“, freut sich Maria Litvinkina offensichtlich über ihren jüngsten Erfolg. Die 30-Jährige hat das geschafft, von dem viele Mangazeichner auf der ganzen Welt träumen. Ihr Manga wurde nämlich in dem japanischen Magazin „Weekly Shonen Jump“ veröffentlicht. Einem der größten Mangamagazine der Welt, wo bekannte Mangas wie „One Piece“, „Dragonball“ oder „Naruto“ veröffentlicht werden. In der digitalen Version „Shonen Jump+“ kann man nun den Manga der Grazerin lesen.