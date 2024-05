Das schöne Wetter am Wochenende dürfte in der Seifenfabrik den einen oder anderen schwitzen lassen. Dort traf sich nämlich die Cosplay-Szene zur jährlichen Hanamicon. Unter den teilweise über Monate lang selbstgemachten Kostüme sind auch sehr viele Rüstungen und Cosplays mit sehr viel Kleidungsschichten. Am Freitag wurde das Convention-Wochenende traditionell mit einem Ball eröffnet.