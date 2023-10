Am Freitag war es so weit. Zum dritten Mal ist die Grazer Messehalle zu einer riesigen Gaming-Höhle geworden. Bereits am Tag eins des Gaming-Wochenendes sitzen zahlreiche Gamerinnen und Gamer bei der „VulkanLAN“, um gemeinsam zu zocken. Von „Diablo 4“, „Valorant“, bis hin zu „Super Mario Smash Bros.“ ist alles mit dabei. Angefangen hat die „VulkanLAN“ eigentlich in einem kleinen Rahmen in Feldbach unter Freunden. Bei der 54. Ausgabe knackt sie 2023 den Teilnehmerrekord einer „LAN“-Party in Österreich. 925 Gamerinnen und Gamer werden am Wochenende drei Tage lang durch Zocken.