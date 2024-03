Man nehme die „VulkanLAN“ und die „Hanamicon“ mixt sie zusammen, steckt sie in ein Wohnzimmer und herauskommt das „Button Festival of gaming culture“. Seit 2015 veranstaltet der Verein „Ludovico“ das Gaming Festival. „Die Idee war eine große Gamingveranstaltung nach Graz zu bringen, die die Gemütlichkeit und das Soziale in den Vordergrund stellt“, erklärt Harald Koberg, Bereichsleiter digitales Spiel beim „Ludovico“. Und diesen Wohnzimmerflair spürt man an den beiden Tagen.

Retro-Games, Nintendo und League of Legends

Um Punkt 16 Uhr haben sich die Tore zum Button Festival am Freitag geöffnet. Viele Gamerinnen und Gamer, darunter auch einige Cosplayerinnen und Cosplayer, warten pünktlich beim Eingang. Zwar hat sich eine kleine Schlange gebildet - lange Wartezeiten gibt es aber keine. Schnell hat man sich im zweiten Stock im Kernstück des Buttons wiedergefunden - dem Gaming-Wohnzimmer. Direkt am Anfang, etwas abseits vom Rest, hat man bei „SingStar“ sein gesangliches Können unter Beweis stellen können. Wie bei so gut wie jedem Gaming Event ist auch hier Nintendo mit einem Stand vertreten gewesen. Dort haben die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Nintendo Spiele angespielt. Darunter Klassiker wie „Mario Kart“, „Super Mario“ und auch „Switch Sports“.

Neben den Familienspielen von Nintendo gab es auch die Möglichkeit zahlreiche Retro-Games auf alten Konsolen und Fernsehern zu spielen. Natürlich konnte man auch eine oder zwei Runden „League of Legends“ spielen. Ebenfalls am Button vertreten war das eSports-Team „Austrian Force willhaben“.

Internationaler Frauentag als Thema

Da das Button dieses Jahr auf den 8. März, den internationale Frauentag, gefallen ist, haben die Veranstalter dies als Anlass genommen, das Thema in zwei Panels aufzugreifen. „Grundsätzlich ist uns bei Ludovico das Thema Diversität sehr wichtig. Wir wollen auch immer wieder das Thema aufgreifen und darauf aufmerksam machen“, erklärt Koberg. „Gerade beim Button Festival merken wir, dass hier Diversität einen hohen Stellenwert hat.“