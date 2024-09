Gerade ging in den Räumlichkeiten der Grazer Messe die Ausstellung von Starfotograf Kristian Schuller zu Ende. Nun folgt eine weitere Fotoausstellung, bei der die Werke spektakulär inszeniert werden – allerdings in ganz anderem Rahmen. „Es ist das erste Mal, dass ich meine Werke in einem Einkaufszentrum zeige“, sagte der mehrfach ausgezeichnete Fotograf Wolfgang Gangl bei der Eröffnung seiner Ausstellung im Center West. „Im Gegensatz zu den großen Ausstellungen oder Galerien ist der Zugang zur Kunst hier enorm niederschwellig. Genau dieses Spannungsfeld ist es, das für mich den großen Reiz ausmacht“, so Gangl, dessen Werke bereits auf unzähligen internationalen Ausstellungen von der Art Basel in Miami bis zum Lishui Photography Festival in China zu bestaunen waren.

Das Besondere: Das gesamte Einkaufszentrum verwandelt sich zur Ausstellungsfläche. Insgesamt elf Werke aus Wolfgang Gangls aktueller Kollektion „as i see them“ sind ab sofort im Center West zu bestaunen. Und das auf spektakuläre Art und Weise inszeniert: Teilweise schweben sie als Installation über den Köpfen der Besucher oder sind als bis zu 7 mal 3 Metern überdimensionierte Verklebung zu sehen. Die Kunstwerke tragen Namen wie „Mary Poppins“, „Eleonore“ oder „Excalibur“ und entspringen Gangls bewundernder wie auch eigenwilliger Perspektive auf die Mode und Porträtfotografie des 20. Jahrhunderts. „Seine klare Vorstellung vom Chiaro-Scuro und seine ganz spezifische minimalistische Bildgestaltung, geprägt durch seinen Hang zu geometrischen Formen, zeichnen seine Werke aus“, heißt es in der Beschreibung der Ausstellung.

Der Vasoldsberger Wolfgang Gangl gilt als einer der herausragendsten Fotokünstler unserer Zeit und wurde vielfach ausgezeichnet wie erst in diesem Jahr mit der Goldenen Kamera und Silbernen Kamera bei den renommierten FEP Awards in Norwegen. Zudem ist er zweifacher Träger des Österreichischen Bundespreises für Fotografie.

„Wir wollen für unsere Besucherinnen und Besucher immer wieder besondere Highlights schaffen, weil wir unser Einkaufszentrum als einen großen Platz der Begegnung sehen. Kunst kann auf so viele Weisen berühren – wir wollen damit für Feel-Good-Momente sorgen“, sagt Center West Manager Martin Wittigayer. Erstmals eröffnet wurde die „Center West Gallery“ im Oktober 2023. In Zusammenarbeit mit der Grazer Bakerhouse Gallery und ihren beiden Initiatoren Klaus Billinger sowie dem international bekannten Künstler Tom Lohner präsentiert die „Center West Gallery“ regelmäßig neue steirische Künstlerinnen und Künstler. Die aktuelle Ausstellung des Fotokünstlers Wolfgang Gangl wird für mindestens ein halbes Jahr im Center West gezeigt.