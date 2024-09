Von traurig bis freudig: Die ganze Palette menschlicher Emotionen spiegelt sich in den Bildern Wolfgang Garofalos wider. Schon seit vielen Jahren stellt sich der Südsteirer an die Staffelei, um das menschliche Dasein in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen auf die Leinwand zu bringen. Unter dem Titel „Grenzen.Los!“ ist nun eine Auswahl davon im Zisterzienserstift Rein nördlich von Graz zu sehen. „Viele Motive gehen auf Kindheits- und Jugenderinnerungen zurück“, erzählt Garofalo. Wobei der Künstler dem Betrachter nicht nur heile Szenen vor Augen halten will, sondern den Alltag in all seinen Schattierungen – auf eine „verträgliche und damit erträgliche Weise“. Wichtig ist dem Künstler auch, seinen Figuren Lebendigkeit, Emotionalität zu verleihen, um den Betrachter auf selbst Erlebtes, Geschehenes aufmerksam zu machen. „Die Bilder müssen nicht schön sein, sie sollen vielmehr etwas aussagen“, sinniert er.