Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt aufgrund des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung – der verheerende Brand in der Justizanstalt Karlau in Graz in den Morgenstunden des 2. September hat ein juristisches Nachspiel. Ein 43-jähriger Häftling, der das Feuer selbst gelegt haben dürfte, aber auch selbst den Alarm ausgelöst hat, kam dabei in seiner Zelle ums Leben.