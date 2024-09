Ein 43-jähriger Häftling kam bei einem Brand in der Justizanstalt Graz-Karlau ums Leben. Der Inhaftierte dürfte am frühen Montagmorgen in seinem Haftraum vermutlich selbst Feuer gelegt haben. Ersten Ermittlungen zufolge gehen die Brandermittler des LKA derzeit von keinem Fremdverschulden aus. Der 43-Jährige befand sich allein in seiner Zelle. Ein technisches Gebrechen konnte bislang nicht eruiert werden. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest, wird aber vermutlich auf offenes Licht und Feuer zurückzuführen sein. Die Staatsanwaltschaft Graz hat bereits eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Mörder verstorben

Erst Anfang Juli ist ein Häftling in der Grazer Karlau verstorben: Der Mann ist zuvor am 4. Dezember im Landesgericht Leoben verurteilt worden, da er im Mai 2023 im obersteirischen Hohentauern seine Ex-Freundin (22) erwürgt und danach in suizidaler Ansicht einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Der Kärntner war nach seinem Unfall, bei dem er schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, mehrere Wochen im künstlichen Tiefschlaf gelegen. Beim Prozess war er von den Geschworenen einstimmig für schuldig befunden worden. Das Urteil hatte er sofort angenommen. Laut Obduktion starb der Mann im Gefängnis durch Suchtmittel- bzw. Medikamentenvergiftung.