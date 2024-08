Es ist heute ein Strafverfahren, bei dem man keine Spielregeln erklären muss. Mit Ihnen sitzen ja vier routinierte Vollprofis hier“, wendet sich Richter Andreas Lenz an die von zwölf Justizwachebeamten beäugten Angeklagten. Die Grazer Staatsanwaltschaft hat vier schwere Jungs (Serbe, Algerier, Afghane, Österreicher) wegen Beteiligung an einer blutigen Schlägerei im Gefängnis angeklagt. Wobei der Erstangeklagte gleich, ohne am Wort zu sein, zu beschwichtigen versucht: „Jeden Tag wird in der Karlau wer angezeigt, das ist wie eine Telenovela.“ Die Zahlen sprechen gegen das Quartett. Einer hat bei der errechneten Haftentlassung das Jahr 2042 stehen.