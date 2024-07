In der Grazer Justizanstalt Jakomini sind binnen zwei Wochen gleich zwei Insassen nach übermäßigem Drogenkonsum ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Krone“ am Mittwoch. Demnach war zunächst ein 40 Jahre alter Steirer im kritischen Zustand in seiner Zelle aufgefunden worden, Justizwachebeamte konnten ihn zwischenzeitlich erfolgreich reanimieren. Der Mann verstarb jedoch nach der Einlieferung ins Krankenhaus. In einem weiteren Fall wurde ein 37-jähriger Häftling aus Aserbaidschan bei der morgendlichen Essensausgabe leblos in seinem Bett liegend entdeckt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Zumindest in einem Fall ist die Überdosierung gerichtsmedizinisch bestätigt, im zweiten Fall deute alles darauf hin, so die Staatsanwaltschaft.

Suchtmittel- bzw. Medikamentenintoxikation war übrigens auch die Ursache für den Tod jenes 22-jährigen Kärntners, der Anfang Juli in der Justizanstalt Graz-Karlau leblos aufgefunden worden war. Bei diesem Häftling handelte es sich um einen wegen Mordes an seiner Freundin verurteilten Kärntner.

Manfred Ulrich, ab Donnerstag JJA-Anstaltsleiter in Ruhe © KLZ/Susanne Hassler

„Ein jeder Todesfall ist erschütternd“, sagt Oberstleutnant Manfred Ulrich zur Kleinen Zeitung. Für den langjährigen Anstaltsleiter der JA Graz-Jakomini ist es ein unangenehmer Abschied aus dem Berufsleben, er tritt mit 1. August den Ruhestand an (sein Nachfolger steht noch nicht fest). Gegen Drogenkonsum innerhalb Gefängnismauern sei man machtlos, auch wenn man immer wieder versuche, Lücken zu schließen und Kanäle zu stopfen. „Grundsätzlich wissen wir ja, woher die Drogen kommen, gänzlich verhindern lässt sich das aber nicht“, so Ulrich. Wenn die Insassen dann noch unreinen Stoff erwischen, könne der Konsum auch fatal enden. Zu den beiden aktuellen Fällen könne er jedoch nur wenig sagen, verweist Ulrich auf die Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft.

LH Drexler und FPÖ gegen Justizministerin

Die FPÖ kündigt aufgrund der beiden Todesfälle in der Justizanstalt Jakomini eine parlamentarische Anfrage an Justizministerin Alma Zadić (Grüne) an. Darin gehe es vor allem um die seit Jahren angespannte Personalsituation bei der Justizwache. „ÖVP und Grüne haben in ihrer gesamten Regierungsperiode kein Interesse an der Situation in den Haftanstalten gezeigt – das wird sich in den verbleibenden Wochen ihrer Amtszeit aller Voraussicht nach auch nicht ändern“, so Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (FPÖ) in einer Aussendung. Personalvertreter forderten zuletzt erneut wieder erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit gefährlichen und aggressiven Häftlingen, durch den Personalmangel würden sich diese aber kaum umsetzen lassen.

Auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) nahm den Ball auf – und attackiert die grüne Justizministerin: „Die Sicherheit in unseren Städten und im ganzen Land hängt auch mit ordentlichen und sicheren Verhältnissen in den Gefängnissen zusammen. Es braucht dringend eine bessere Personalausstattung für die steirische Justizwache – dafür muss Ministerin Zadić endlich sorgen.“ Es könne nicht sein, „dass die Justizministerin Probleme ignoriert und nur dann aktiv wird, wenn es ihr politisch gerade passt“, so Drexler.