Rauchgasvergiftung und massive Hitzeeinwirkung durch das Feuer – die Todesursache des 43-jährigen Häftlings steht nach der angeordneten Obduktion fest. Der Mann ist am Montagfrüh bei einem Brand in seiner Zelle ums Leben gekommen. Er hatte selbst die Matratze in Brand gesetzt und dann selbst Alarm geschlagen. Er konnte aber nicht mehr rechtzeitig gerettet werden.