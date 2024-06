Vor Tagesdienstbeginn ist am Dienstag in der Grazer Karlau ein Brand entdeckt worden. Betroffen war die Wäscherei im Gefängnis, „es gab eine gewaltige Hitze, Ruß- und Rauchentwicklung“, bestätigt Brigadier Gerhard Derler, Leiter der Justizanstalt, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Durch den Brand seien großen Schäden am Mauerwerk und an der Technik entstanden.