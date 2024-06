Eine etwas kuriose Anfrage bekam Red Bull Racing nach dem Formel-1-Rennen in Spanien. Da im Motorhome des Traditionsrennstalls McLaren am vergangenen Wochenende ein Brand ausbrochen war, der glücklicherweise keine schwerwiegenderen Verletzungen nach sich gezogen hatte, ist die Team-Hospitality der Briten für Spielberg nicht einsatzfähig. Deshalb machte man sich auf die Suche nach Ersatz. „Sie haben bei uns angefragt, aber leider konnten wir ihnen nicht aushelfen, da wir gleichzeitig die Energy Station und eine Hospitality bei der MotoGP im Einsatz haben“, verriet RB-Motorsportberater Helmut Marko. „Ich weiß jetzt nicht, was sie machen.“

Das McLaren-Motorhome ist in Spielberg noch nicht einsatzbereit © IMAGO / Florent Gooden

Es bleibt also spannend, wo sich Lando Norris und Oscar Piastria am Spielberg-Wochenende auf ihren Renneinsatz vorbereiten. Ob ein anderes Team aushelfen konnte oder es gar eine komplette Notlösung gibt, werden die Fans spätestens am Wochenende sehen. Von McLaren gab es bisher kein offizielles Statement hierzu. Teamchef Andrea Stella bedankte sich aber für die helfenden Hände am vergangenen Rennwochenende in Barcelona. „Ich möchte die Solidarität, Hilfsbereitschaft und Unterstützung hervorheben, die wir von jedem einzelnen Team, der Formel 1 und der FIA erhalten haben. Wir waren beeindruckt von diesem Gemeinschaftsgefühl.“