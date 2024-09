Wie komme ich öffentlich von A nach B, wie lange dauert das und wann kommt der nächste Bus oder Zug? Für Fragen wie diese nutzt man in der Steiermark am besten die kostenlose BusBahnBim-App des Verkehrsverbunds Steiermark. Nun wurde die App weiterentwickelt: Nach der Verbindungssuche können Fahrgäste über den Button „ZUM ANGEBOT“ direkt in den ÖBB-Ticketshop wechseln und dort gleich die gewünschte Fahrkarte kaufen.

Erhältlich ist BusBahnBim als kostenlose App für Smartphones – in den Stores von Google und Apple, Suchbegriff: „BusBahnBim, Verkehrsauskunft Österreich“. BusBahnBim steht auch als Webversion zur Verfügung, auch hier kann von der gewünschten Verbindung direkt zum Ticketshop gewechselt werden.

„Das spart wertvolle Zeit und bietet einen nahtlosen Übergang von der Planung bis zur Buchung“, sagt Peter Wallis, ÖBB Regionalmanager Personenverkehr Steiermark. Man freue sich sehr über diesen zusätzlichen Service, den man den Fahrgästen bieten könne, so Peter Gspaltl, Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark. Schließlich gehöre ein entsprechendes Serviceangebot für die Kundinnen und Kunden auch dazu, wenn man so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf die Öffis bewegen will, wie Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang betont.