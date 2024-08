Graz und Bergrettung in einem Satz – ist das nicht der Gipfel an Widersprüchen? Von wegen. Abgesehen davon, dass die meisten Unfälle tatsächlich rund um Plabutsch und Schöckl passieren, ist das Einsatzgebiet der Bergrettung Graz-Land historisch bedingt das größte in der Steiermark: „Von Semriach bis Radkersburg und von Riegersburg bis Hitzendorf“, erklärt Werner Orac als deren Leiter. 40 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen rücken mit ihm aus, um Kletterern wie Wanderern zu helfen. In misslichen Lagen und lebensgefährlichen Momenten. Das passiert seit Kurzem von einer frischen Zentrale aus, die aber trotzdem nur eine Übergangslösung sein soll – jedenfalls aber öfter denn je: „Die Zahl der Einsätze steigt enorm.“