Einen Einsatz des Roten Kreuzes und der Bergrettung Graz löste Sonntagfrüh gegen 7:40 Uhr eine 41-jährige Wanderin aus. Sie kam am Schöckl im Bezirk Graz-Umgebung rutschte im Bereich der Lifttrasse aus, kam zu Sturz und verletzte sich in dem steilen, felsigen Untergrund schwer am linken Fuß.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Die Frau wurde von einer Notärztin des Roten Kreuzes erstversorgt, ehe sie von der Bergrettung Graz mithilfe einer Gebirgstrage ins Tal gebracht wurde. Die 41-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht und wird dort stationär betreut. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen.