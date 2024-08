Die Gattin eines 66 Jahre alten Deutschen alarmierte am Donnerstagnachmittag die Polizei. Die Frau gab an, ihren Mann, der mit dem Auto am Berg unterwegs war, nicht mehr erreichen zu können. Daraufhin wurde eine Suchaktion am Sonnberg in der Gemeinde Öblarn gestartet. Stundenlang suchten Mitglieder der Bergrettungs-Ortsstellen Kleinsölk und Gröbming sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers nach dem Mann, gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag, wurden sie schließlich fündig.

Vom Hubschrauber aus wurde erst das Fahrzeug des Deutschen entdeckt, das Wrack lag in einem steilen Abhang neben einer Forststraße. Der Mann selbst wurde rund 100 Meter entfernt davon tot aufgefunden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren am Freitag noch im Gange, hieß es seitens der Polizei.