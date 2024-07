Paragleiter – in den Sommermonaten zählen sie vielerorts zum Landschaftsbild, egal ob sie vom Boden starten oder bereits in der Luft kreisen. Auch in Bruck-Mürzzuschlag gibt es mehrere Stellen, an denen die Gleitschirme gerne abheben, etwa von der Aflenzer Bürgeralm. „Der Sport boomt“, meint auch Martin Happenhofer, Leiter der Bergrettung im Gebiet Hochschwab.