Der in der Schweiz lebende Mann startete gegen 12 Uhr seinen Flug von der Gipfelwiese der „Messnerin“ in Tragöss. Der Gleitschirmpilot hob zwar mit seinem Schirm in die Luft ab, kam aber laut Polizei unmittelbar darauf wieder zu Sturz.

Der Rettungshubschrauber C17 flog den 27-Jährigen mit einer Beinverletzung in das Krankenhaus. Der 27-Jährige konnte noch am Abend das Spital verlassen. Ein Fremdverschulden konnte von der Alpinpolizei Hochsteiermark nicht erhoben werden.