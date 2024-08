Die Eröffnung eines neuen Gemeindewohnbaus stand nicht an. Auch die Halbzeit der Regierungsperiode, zu der traditionell Zwischenbilanz gezogen wird, ist bereits im Mai verstrichen. Dass die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag frische Zahlen zum Thema Wohnen präsentierte, dürfte wohl dem Wahlkampf geschuldet sein, der vor der steirischen Landtagswahl am 24. November nun in die heiße Phase geht. Gemeinsam mit dem Chef von Wohnen Graz, Gerhard Uhlmann, gab Kahr einen Überblick, was die Stadt leistet, um die Grazerinnen und Grazer beim Wohnen zu unterstützen.