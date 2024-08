„Ein Jahr Vorfreude, Freundschaftsarmbänder knüpfen, Outfits überlegen und hinfiebern. Wir haben keine Worte dafür, wie traurig wir sind“, so drücken die Veranstalterinnen der Grazer Taylor-Swift-Partys ihre Enttäuschung über die kurzfristige Absage der drei Wien-Konzerte aus. Seit Jänner veranstalten sie im PPC Graz „Partays“ mit der Musik ihrer Lieblingskünstlerin.

Und um etwas Trost zu spenden und die Leere nach den abgesagten Shows im Ernst-Happel-Stadion zu füllen, organisieren sie spontan eine „spontane Eras Tour Edition“. Am Sonntag ab 15 Uhr wird im Parkhouse, mitten im Grazer Stadtpark, gefeiert. Denn: „Taylor Swift und diese Community stehen für Zusammenhalt, Liebe und Freundschaft und deshalb möchten wir trotz der traurigen Nachrichten das Beste daraus machen“, heißt es in der Einladung. Es gibt keine Altersbeschränkung, keinen Eintritt (freiwillige Spenden sind aber willkommen) und welche Musik gespielt wird, erklärt sich von selbst. Sehr erwünscht sind Outfits zur „Eras“-Tour: „Let’s make the whole place shimmer“, ruft man auf. Der Titel wurde übrigens vom Titel der PPC-Reihe leicht adaptiert: Aus der Party namens „ParTAY“ in Anspielung auf den Vornamen der Künstlerin wird jetzt die „ParkTAY“.

Der Grazer Künstler Tom Lohner verlost für jeden abgesagten Tag Exemplar von seinen speziell zu Swifts Konzerten in Österreich aufgelegten Drucken, die Taylor Swift zeigen. „Wir fühlen mit allen Swifties“, schreibt er dazu. Fans müssen nichts mehr tun, als einen Songtitel unter das Posting in die Kommentare zu schreiben.