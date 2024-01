Es ist längst kein Hype mehr, sondern ein Lifestyle. Das finden auch Lisa und Julia Lindner. Am morgigen Samstag bringen die Schwestern den Spirit der Musikerin Taylor Swift mit der „ParTAY – Taylor Swift Themed Dance Party“ ins PPC nach Graz. Ein Abend, an dem alle Swifties, wie sich die Fans selbst nennen, gemeinsam die Musik des Popstars feiern können. „Wir selbst haben kaum andere Swifties in unserem Bekanntenkreis. Das Event soll für alle eine Möglichkeit sein, über die gemeinsame Lieblingsmusik neue Leute kennenzulernen und den Zusammenhalt zu spüren“, erklärt Julia Lindner das Konzept der Veranstaltung.

Weltweit haben sich die Swifties zu einer erstaunlich ernst zu nehmenden Gruppe entwickelt. In Seattle erreichten sie den Status einer Naturgewalt, als bei einem Konzert der Sängerin die tanzende und springende Menge ein Erdbeben der Stärke 2,3 auslöste. Längst sind auch nicht mehr nur Teenager unter den Fans, wie oft klischeehaft behauptet wird. Mark Zuckerberg, Kevin Costner und der chilenische Präsident Gabriel Boric bekennen ihre Zugehörigkeit.

Taylor Swift auf der „The Eras Tour“ in Nashville, 2023 © AP / George Walker Iv

„Love Story“

Die Liebe zur Musikerin hat bei den Grazer Schwestern schon früh begonnen: „Für uns beide war es wahrscheinlich das Musikvideo zu „Teardrops on my Guitar“ von Swifts Debütalbum“, erinnert sich Lisa, „wir haben gerne zusammen Tanzpartys gefeiert, die Musik aufgedreht und laut mitgesungen“. Genau dieses Gefühl soll auch bei „ParTAY“ aufkommen: „Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, gemeinsam die Musik zu genießen.“ Und wer befürchtet, dass es musikalisch zu einseitig wird, der kennt Swifts Diskografie nicht gut genug. Bei zehn Studioalben, die die Genres Country, Folk und natürlich Pop abdecken, ist für jeden etwas dabei.

Ähnliche Veranstaltungen gibt es bereits in anderen Städten, wie zum Beispiel die „Swifties Night“ in Wien. Je nach Erfolg des morgigen Abends wollen Julia und Lisa Lindner auch weiterhin „ParTAYs“ organisieren. Bisher sieht es gut aus, denn die Veranstaltung ist ausverkauft. Wer an der Abendkasse noch eine Karte ergattern will, muss früh da sein. Bleibt nur noch die Frage, die auch Taylor Swift in ihrem gleichnamigen Hitsong stellt: Ist Graz „...Ready for it“?