Das Grazer PPC ist nicht nur, was Konzerte von aktuell angesagten Bands angeht, stets vorne mit dabei. Seit einigen Monaten gibt es etwa eine erfolgreich laufende K-Pop- und Anime-Party („Kayko“ findet diese Woche, am 6. Jänner, wieder statt), und nun bekommt sogar Taylor Swift, schon seit vielen Jahren der gefeierte Weltstar der Stunde und 2023 etwa „Person des Jahres“ am Cover des Time Magazines, ihre eigene Partyreihe.

Nachdem in Wien schon länger zu „Swiftie Nights“ geladen wird, heißt die Grazer Party einem Wortspiel mit Taylors Vornamen folgend „ParTAY“. Werden soll die erste Grazer Party mit Taylor-Swift-Motto eine „bezaubernde Nacht“, bei dem man „einen Raum schafft, in dem die Fans einfach sie selbst sein können, aus vollem Hals singen, vor Freude und auch Trauer weinen, Freundschaften schließen und tanzen, als ob niemand zusieht.“

Stattfinden soll „ParTAY“ Nummer eins am 13. Jänner in der PPC-Bar. Die Onlinetickets für die Premiere sind bereits ausverkauft, an der Abendkasse wird es nur noch ein ganz kleines Kontigent geben – aber es soll nicht bei einer einzigen Ausgabe bleiben, verspricht man.