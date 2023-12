Die Sängerin ist von den Streaming-Plattformen Spotify und Apple Music zur „Künstlerin des Jahres 2023“ ernannt worden.

„Ich habe mir überlegt, wie ich mich bei euch bedanken kann, und viele von euch haben mich gebeten, ‚You‘re Losing Me (From The Vault)‘‚ auf Streaming-Plattformen zu stellen, also bitte schön!“, schrieb die 33-Jährige bei Instagram und machte den Song nun zugänglich.