Ihren 34. Geburtstag feierte Sängerin Taylor Swift stilsicher in einem New Yorker Nachtclub. Hand in Hand kam sie mit ihrer Freundin, Schauspielerin Blake Lively (36) an der Location an. Auch zahlreiche andere Stars, wie etwa Gigi Hadid oder Zoë Kravitz ließen sich die Party nicht entgehen.

Nur einer fehlte: Swifts Freund Travis Kelce (34) blieb in Kansas City. Laut „New York Post“ verpasste der Sportler die Feier seiner Liebsten wegen des obligatorischen Football-Trainings seiner Mannschaft Kansas City Chiefs.

Für das Geburtstagskind war das anscheinend aber kein Problem. Sie glänzte an der Seite ihrer Promifreunde im glitzernden schwarzen Minikleid, das vorne und an der Seite einen mit Strasssteinen besetzten Nachthimmel zeigte.

Swift, die in diesem Jahr auf großer Tournee war und vergangene Woche vom US-Magazin „Time“ zur Person des Jahres erklärt worden war, dankte auch auf Instagram für Geburtstagswünsche und postete Fotos von ihrer Party. Darauf ist sie unter anderem mit den Schauspielerinnen Blake Lively und Zoë Kravitz, Model Gigi Hadid, Sängerin Sabrina Carpenter und Musiker-Kollege Jack Antonoff zu sehen.