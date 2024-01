Seit Juli vergangenen Jahres ist er der Mann an der Seite der erfolgreichen Pop-Sängerin Taylor Swift (33): der Football-Profi Travis Kelce (34). Und im Vergleich zur Katze seiner tierlieben Freundin hat er dieser viel voraus. Er kann seine Freundin auf den roten Teppich begleiten, sie bekochen und ihr Rosen schenken, mit ihr turtelnd in einer Bar sitzen oder sich von ihr auf dem Spielfeld bejubeln lassen.

Reicher Vierbeiner

In einem jedoch schlägt „Olivia Benson“, so der Name des Diva-Schmusekätzchens, den Lover ihres Frauchens: Die Samtpfote hat deutlich mehr Geld am Konto als der Leistungssportler.

Cats.com veröffentlichte nun eine Liste der reichsten Tiere der Welt. Und auf Platz drei landete die Miezekatze der „Shake It Off“-Interpretin. Das Vermögen der schottischen Faltohrkatze wird auf beeindruckende 89 Millionen Euro geschätzt. Zu so vielen Mäusen kam der Vierbeiner durch Social Media, dazu gab es Auftritte in Taylors Musikvideos sowie jede Menge exklusive Werbedeals. Der Lebenspartner ihrer Besitzerin kommt im Vergleich nur auf rund 36 Millionen Euro.

Dem Kätzchen wird das viele Geld vermutlich egal sein. Sie räkelt sich in ihrer Freizeit auf teuer bezogenen Stühlen und schmust mit ihrer Besitzerin – worum sie wohl viele noch mehr beneiden als um ihr dickes Konto.