Kaum waren die ersten Tränen über die Enttäuschung der Konzert-Absagen von Taylor Swift am Mittwochabend getrocknet, formierten sich die Fans an vielen Orten Wiens zu einem friedlichen, einander tröstenden Trotzdem-Körper. Hits wie „Karma“, „Anti-Hero“ oder dem plötzlich passenden „Cruel Summer“, also grausamer Sommer, sangen die textsicheren „Swifties“ bei Spontankonzerten. Bis weit nach Mitternacht besetzten sie den Stephansplatz. Geschäftsleute hängten Plakate mit Aufschriften wie „Support für Taylor Swift“ an die Fenster, Rikscha-Fahrer spielten Songs durch ihr Radio, Handykameras filmten.