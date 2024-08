Am Donnerstag wurde ein weiterer Verdächtiger im Zusammenhang mit dem geplanten Anschlag auf das Publikum der Taylor-Swift-Konzerte in Wien festgenommen: Ein 18-jähriger Iraker, der mit dem Hauptverdächtigen Beran A. (19) im losen Kontakt stand, soll als IS-Anhänger Propagandamaterial geteilt und kürzlich einen Treueschwur auf den IS abgelegt haben. Vom perfiden Terrorplan des 19-Jährigen wusste er aber offenbar nichts.