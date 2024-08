Im Juli hatte die scheidende Centerleiterin Edith Münzer bereits angekündigt: Auf jenen Flächen, die Adler Moden geräumt hat, sperrt „nach einem größeren Umbau Müller dort Anfang 2025 einen 1700 Quadratmeter großen Standort auf“. Der Vertrag ist bereits unterzeichnet. Ein breites Sortiment aus den Bereichen Drogerie, Kosmetik, Parfümerie, Multimedia, Spiel- und Schreibwaren soll den Branchenmix im Center noch weiter stärken.

„Wir freuen uns, dass die vertragliche Vereinbarung mit Müller abgeschlossen wurde. Bei allen Befragungen unserer Kundinnen und Kunden war Müller immer eines der meist gewünschten Geschäfte. Es ist toll, dass dieser Wunsch 2025 erfüllt wird“, freut sich Münzers Nachfolgerin Carina Weyringer. Die Filiale der Müller Holding GmbH & Co. KG, die europaweit in acht Ländern mit über 900 Filialen vertreten ist, ist dann übrigens nicht nur die modernste, sondern auch die einzige am linken Murufer.