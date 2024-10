Es ist ein Comeback im größten Einkaufszentrum von Graz: Die Adler Modemärkte hatten im Center West nämlich vor mehr als 20 Jahren schon einmal einen Modemarkt betrieben und kehren jetzt wieder an den bestens frequentierten Standort zurück. Zuletzt war man im Murpark zu finden, wo die leer gewordenen Flächen mittlerweile wieder von der Drogerie Müller gefüllt wurden. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach langer Zeit jetzt wieder in das Center West in Graz zurückkehren und so mit unserem Angebot auch wieder in der Steiermark zu finden sind“, sagt Karsten Odemann, Vorstandssprecher der Adler Modemärkte GmbH, die rund 130 Geschäfte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz betreibt. Die Neueröffnung markiere einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung der Adler Modemärkte, die nach schwierigen Zeiten – 2021 musste man einen Insolvenzantrag stellen – jetzt wieder von Expansion geprägt ist.

Andrea Klimitsch, Geschäftsführerin Adler Österreich mit Filialleiterin und Center Manager Martin Wittigayer © Center West

„Eine großartige Bereicherung für alle Modefans“, freut sich auch Center West Manager Martin Wittigayer über das Comeback. Auf fast 2200 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt‘s nun 75 Modemarken im mittleren Preissegment zu entdecken, auf die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden freuen sich insgesamt 16 hochmotivierte Fachberaterinnen und Fachberater, die neu eingestellt wurden.

Boutique Ravai wurde zur Eröffnung von Grazer Society gestürmt

Am Joanneumring gibt‘s auch ein Comeback: Fashionexpertin und Stilkennerin Andrea Ravai, die zuletzt schräg gegenüber das mittlerweile geschlossene Modehaus Knilli führte, hat sich den Traum der Selbstständigkeit verwirklicht und einen eigenen Store eröffnet. Ein „Einkaufserlebnis der ganz besonderen Art“ will sie dort mit exklusiven Marken wie Golden Goose, Missoni oder Max Mara und individueller, typgerechter Beratung in gemütlich-eleganter Wohlfühlatmosphäre bieten. Auf Wunsch auch außerhalb der klassischen Öffnungszeiten – bei einem Glas Prosecco am Abend. Als speziellen Service liefert sie die neuesten Modetrends aus Mailand oder Paris auf Wunsch per Zustellservice zu den Kundinnen nach Hause, wo sie in aller Ruhe und mit den passenden, eigenen Accessoires die Stücke probieren können.

„Service und persönliche Betreuung stehen bei mir an oberster Stelle - viele meiner Kundinnen kenne ich schon seit Jahren und wurden zu Freundinnen“, so die herzliche Grazerin, die sich riesig auf ihren ersten eigenen Store freut. „Genau diese Damen waren es auch, die mich ermutigt haben den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Und gerade jetzt, in Zeiten wo andere zusperren, möchte ich mit meiner Eröffnung ein Zeichen setzen.“

Bei der Eröffnung feierte die Grazer Society mit, Fashion Lovers und Prominente aus Politik, Wirtschaft sowie Gesellschaft gratulierten, Dorian Steidl moderierte.

Citypark: Peek & Cloppenburg eröffnet bald

Im Citypark zieht, wie mehrfach berichtet, Modehändler Peek & Cloppenburg ein. Dafür wurde die Fassade des Einkaufszentrums kräftig umgebaut. „Dass Peek & Cloppenburg für seinen Grazer Standort den Citypark Graz wählte, zeigt, dass wir für Fashion-Anbieter im stationären Bereich das richtige Umfeld für eine erfolgreiche Entwicklung bieten“, so Eigentümervertreter und Geschäftsführer Martin Poppmeier. Und Center-Manager Wolfgang Forstner ergänzt: „Diese Eröffnung stellt, nach der Interspar-Modernisierung einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Center dar.“ Der Neuzugang sei „eine absolute Bereicherung für das Einkaufserlebnis“.Peek & Cloppenburg feiert mit der Eröffnung im Citypark den ersten Store in der Stadt Graz. Das wurde auch Zeit – ist es doch der bereits 15. in Österreich. In den Malls von Österreichs größtem Shopping-Center-Betreiber SES, der auch der City- und Murpark angehören, ist man vertreten: Europark Salzburg, Sillpark Innsbruck und Fischapark Wiener Neustadt.

Am Donnerstag, den 10. Oktober, ist es endlich so weit: Der erste Store in Graz öffnet ab 9 Uhr die Türen auf und gibt den Startschuss „für ein neues Shopping-Erlebnis in der steirischen Hauptstadt“. Von Donnerstag bis Samstag erwartet die Kundschaft ein Einkaufserlebnis: Beats von DJ Ricardo, Snacks, Drinks sowie eine Beauty-Touch-Up-Station und tolle Goodies werden vorbereitet. Auch alle weiteren Shops im Citypark feiern mit und bieten Aktionen und Highlights an.