Wer in der Hektik die vielen Hinweisschilder in Pfeilform übersieht, braucht nur der Taktgebung zu folgen: DJ Ricardo legt inmitten von Hemden und Pullover auf. Tatsächlich spielt an diesem Donnerstag im ersten Stock des Einkaufszentrums Citypark die Musik, wird doch auf 3000 Quadratmetern die nagelneue Filiale von „Peek&Cloppenburg“ eröffnet. Es ist der erste Shop des deutschen Modeunternehmens auf Grazer Stadtgebiet – und insgesamt Nummer 15, unter anderem neben dem Store in der Shoppingcity Seiersberg.