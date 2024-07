Es ist eine Zahl, die auf den ersten Blick optimistisch stimmt: Die Statistik Austria hat kürzlich vorgelegt, wie es um die sogenannten Aktivbeschäftigten bestellt ist. 203.995 gab es im 2023 in Graz. Der Wert lag damit über jenem von 2022 und zum zweiten Mal über 200.000. Was er aussagt: So viele Beschäftigungsverhältnisse über der Geringfügigkeitsgrenze gab es in diesen Jahren in Graz. Von 2022 auf 2023 stieg also die absolute Anzahl der Jobs, denen Grazer nachgingen.