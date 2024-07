Am Sonntagvormittag sorgte ein 24-Jähriger in Walterndorf für ein Großaufgebot von Einsatzkräften. Der Grund: Der stark alkoholisierte Mann kletterte auf das Dach eines Mehrparteienhauses. Laut Augenzeugen ist der junge Mann von einem Balkon über ein Gerüst an der Fassade bis auf das Dach des vierstöckigen Hauses geklettert.