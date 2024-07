Am Samstagnachmittag kam ein 22-Jähriger mit seinem PKW in Mariazell in einer Linkskurve von der B 21 ab und stürzte 30 Meter über einen Hang. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Möglicherweise war der junge Lenker mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das Auto stürzte 30 Meter über einen Hang und überschlug sich dabei mehrfach. Bevor das Fahrzeug am Dach liegen blieb, prallte es gegen eine Hausmauer.